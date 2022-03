VÕIM JA JULGEOLEK ⟩ Psühholoog Mati Heidmets: «Ma ei usu jutte Putini haigusest või hullusest»

Eks ta toimib nagu iga teine inimene oma maailmanägemise ja maailmast arusaamise raamides. Tavaliselt psühholoogia vaatab ka keskkonda, kus inimene on üles kasvanud. Putin on nõukogude aja produkt ja seda ka karmimas mõttes, sest et tema elu ja kujunemise aeg on olnud seotud KGBga. Nõukogulik pilt maailmast hakkas tema puhul välja paistma kohe, kui ta võimule sai, jutud sellest, et Nõukogude Liidu lagunemine oli suurim katastroof ning et 25 miljonit venelast on jäetud väljapoole uue Venemaa piire. «Lääs on Venemaa põlvili surunud ja nüüd peame püsti tõusma!» võiks olla tema arusaam.