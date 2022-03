ARVAMUS ⟩ Mattias Jõesaar: palgatöö kõrvalt täielikku finantsvabadusse – võimatu missioon

Enne 2008. aasta finantskriisi ringles nali, et Estonian dream on majalaen ja ufogrill. Uuema põlvkonna Eesti inimeste unistus on finantsvabadus: eesmärk säästa, investeerida ja lõpuks elada mõnusat elu passiivsest sissetulekust. Unistus olla ise oma aja ja raha peremees on iseenesest üllas. Kuid täieliku finantsvabaduse loomine palgatöö kõrvalt on lihtsalt muinasjutt. Kas hakkajatele noortele ja kogu ühiskonnale tervikuna poleks kasulikum kultiveerida hoopis usku ettevõtlusesse?