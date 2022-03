ARVAMUS ⟩ Maarja Vaino: hetk määramatuses

Ukraina sõja ning sõjapõgenike vastuvõtmisega seoses on paraku taas tulnud ilmsiks see, et Eestis on puudu pikaajalisest strateegilisest mõtlemisest. Peataolek, mis väljapoole paistab, on lausa hirmutav ning eks iga kodanik hellita südames lootust, et tegelikkuses ei ole asi nii hull ja küllap on kuskil siiski keegi, kes hoiab olukorda kontrolli all. Teisalt kipub reaalsus ka sellele vastu vaidlema. Näeme riigivalitsemisega seoses ennekõike tagantjärele reageerimist ja n-ö tule kustutamist. See ei puuduta ainult raskusi tulla toime kriisidega, mis Eestit viimastel aastatel on tabanud. See on süsteemne probleem kogu mõtlemises. Kas tuleviku kategooria puudumine eesti keeles tõepoolest määrab meie mõtlemise ulatust?