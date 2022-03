Aga kui reketi varna riputamisest annab teada 25-aastane maailma esireket, kes alles paar kuud tagasi võitis hooaja esimese suure slämmi turniiri Austraalias, kerkivad kulmud kõrgele küll. Austraallanna Ashleigh Barty karjäär on läbi, sest tal on spordist kopp ees.

Vaimne tervis ja selle tähtsus pole spordimaailmas enam tabu. Õnneks. Barty seab ennast kui inimest kõigest muust tähtsamaks ning see on otsus, millele on raske vastu vaielda.