Olla valijate kärbsepaber erakonnas, kus ühes toanurgas on Stalnuhhinid, Põdramäed, Repsid ja Repinskid – Ukraina inimtapu õigustajad või lihtsalt nihverdajad – ja teistes nurkades muud rahvast, on kurbnaljakas. Just selles olukorras Tallinna linnapea ongi.