JUHTKIRI ⟩ NATO tugevam idatiib

NATO peab tegelema korraga mitme küsimusega, mis on omavahel muidugi seotud. Üks neist on alliansi enda julgeolek, kus vastuseid on lihtsam leida. Teine, keerulisem küsimus on abi andmine Ukrainale.

Kuid me ei tohi unustada, et NATO ja ka teiste abi Ukrainale on saanud võimalikuks üksnes tänu ukrainlaste südile vastupanule. Kuu aega väldanud sõda on näidanud, et Venemaa välksõja plaan on läbi kukkunud, see aga ongi tähendanud abi andmist Ukrainale.