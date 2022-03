PUUSALT ⟩ Dr Viktor Vassiljev: Lukašenka kui trump varrukas

Kõnesolev isik on üldse selles kaardimängus kui trump varrukas. Ilmselgelt on Valgevene Putini pantvang, kasutusel vägede tagahoovi, hospidali ja surnukuurina. Aga päriselt sõtta ei lähe. Kas ignoreerib käsku või ootab sobivat hetke, et torud ühes või teises suunas keerata. Ju sellepärast progressiivne maailm Lukašenka isikut kommenteerimast hoidubki. Samas Putin, kes oma lähimaid kaasvõitlejaid ei lase lähemale kui 20 meetrit, julgeb Valgevene valitsejat nii kätelda kui kallistada. Vana luuraja põhimõte – hoia sõbrad kaugemal, aga võimalik vaenlane lähedal. Ja Lukašenkal oleks võita palju, kui valib õige poole.