Teoreetilise Bioloogia Kevadkool on üks väheseid sulatuskatlaid, kus bakalaureusetudengid ja emeriitprofessorid, paleontoloogid ja molekulaarökoloogid, aga ka filosoofid, semiootikud ja kõiksugu teised humanitaarid, kes igal aastal kevadkoolist osa võtavad, omavahel ühisesse mõtteruumi haaratakse, ilma et keegi oleks selles võrdsem kui keegi teine. Kevadkool on väheseid kohti, kus on võimalik näha teoorialembeseid loodusteadlasi vabalt käitumas neile tõeliselt omases elupaigas – teoretiseerimises.