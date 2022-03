Väsimatult kordavad endast lugupidavad asjatundjad, et «lääs on nõrk ja peaks tegutsema», võitmaks Ukraina sõda. Selle jutu taga on tajutav mõtteviis, justkui Eesti ise polegi lääs, kirjutab riigikogu liige Siim Kallas (RE).