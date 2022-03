Olgu see ühe ema lugu, kelle lapsed viidi minema koos tädiga, nii et ema ise jäi maha; teise ema lugu, kes pidi rongivagunis igaveseks hüvasti jätma pisipojaga; kolmanda, kes anus, et saaks jätta vanglas sündinud lapse kodumaale oma ema ja abikaasa hoolde, kuid saadeti vangilaagrisse koos imikuga; või ka noormehe lugu, kes viidi ära koolipoisina, kuid naasis väikelapse isana – kahekesi koos pisitütrega, sest Siberis leitud eestlannast abikaasa tervis ei pidanud sellele kõigele vastu.