Evolutsiooniõpetuses leidub ka evangeelium, kinnitus, et headus on tugevam kui kurjus. See ilmneb tõsiasjas, et evolutsioon eelistab pikas perspektiivis asjaosalistele mõnusaid ja meeldivaid suhteid. Kiskja eest püütakse põgeneda ja parasiidist lahti saada, tähendab sellistes suhetes seda ennast destabiliseeriv tendents.