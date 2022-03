ARVAMUS ⟩ Meelis Kubits: Ukrainast peab suveks saama Euroopa Liidu liige

Igasuguste vahepealsete formaatide ja signaalide andmise aeg on läbi. Aega lihtsalt ei ole enam.

Euroopa rahvaste rahulolu ja otsustajate argus võivad tekitada meile täiendavaid pingeid lisaks teadolevale veel üpriski ootamatu nurga alt. Suure sõja esimene kuu kinnitab, et Euroopa Liitu heaga mõjutada on keeruline. Laste elutud kehad tänavatel, miljonid põgenikud kõige nõrgemate seas ja üha suuremaid nõudmisi esitav agressor ei ole ikka piisav argument päriselt oluliste otsuste tegemiseks. Oma ajaloolist rolli ja vastutust Euroopa ees liidu otsustajad endiselt ei mõista. Kui heaga ei saa, siis tuleb proovida muid meetodeid, joonistada pilt olukorrast, kuhu me kõik satume nt viie aasta pärast juhul, kui Ukraina liikmelisus ei realiseeru nüüd ja kohe. Kas allolevat võib tõlgendada ähvardusena? Miks mitte.