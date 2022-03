ARVAMUS ⟩ Vladimir Juškin: Venemaal ootab ees jaht teisitimõtlejatele

Teise küsitluse järgi toetab aga 88 protsenti venemaalastest häid suhteid Ukrainaga ja 66 protsenti toetab sõda. On selge, et inimesed, kelle tervisega on kõik korras, ei ole lihtsalt võimelised selliseid vastuseid andma. See tähendab, et rahvas – miljonid inimesed – on haiged.