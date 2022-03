Kui vestluses kõlavad sõnad Ida-Virumaa, on pea igal eestimaalasel mõte, mida jagada, või arvamus Narvast ehk narvamus. Need kohad on iga inimese meeles, igaühel oma isiklik kogemus või kaugemalt tekkinud arusaam piirkonna käekäigust, kirjutab kolumnist Martin Tikk.