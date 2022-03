Pole kuulda olnud, et need, kes on kutsutud ja seatud otsustajateks, ka midagi konkreetset otsustanud oleks. Tuleks juba mõista, et ajad, mil võis arutada aastate viisi – kas munasöömist tuleks alustada tömbimast või peenemast otsast –, on möödas. Käesolev aeg nõuab operatiivsust.