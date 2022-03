ARVAMUS ⟩ Loone Ots: Ukraina lastele ukrainakeelne kool

Vene koolis, nagu diskussiooni osalised on juba õigesti märkinud, kasvab risk, et Ukraina lastele avaldub vaimne surve. On olnud teateid, et praegusi sündmusi käsitletakse õpilaste hulgas kallutatult. Venekeelne kool aitaks ehk vanemate klasside põgenikõpilastel tulla toime raskemate ainetega, mille mõistmise alus on erialasõnavara tundmine. Alles jääb aga oht, et võimendub niigi kannatanud Ukraina laste segadus ja seetõttu võib kahaneda toimetulek.