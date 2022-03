ARVAMUS ⟩ Paal Aarsæther: Ukraina lennukeelutsooni võiksid kehtestada neutraalsed riigid

Põhiideeks on, et õhujõud ja nende piloodid Ukraina taevas on neutraalsed ja respekteeritud kõigi poolt.

Lisaks veel fakt, et neid õhujõude võib vägagi liigutada ning nood on harjunud õhku tõusma improviseeritud ja kiirteel põhinevatelt hoovõturadadelt osana oma sõjalisest doktriinist. Paljud neist riikidest on teeninud varem ÜROs samasugustes operatsioonides, mis on olnud tihti olnud uhkuseasjaks nende riikide ajaloos.

Põhiideeks on, et õhujõud ja nende piloodid Ukraina taevas on neutraalsed ja respekteeritud kõigi poolt. Kui Soome president Sauli Niinistö on kogenud töötama koos Vladimir Putiniga ning on olnud diplomaatiliselt aktiivne konflikti ajal kõrgeimal tasemel, oleks ta õige isik seda ettevõtmist juhtima. ÜRO Peaassamblee tuleks niisiis kokku kutsuda ja too peaks ametlikult esitama palve Austriale, Soomele, Rootsile ja Šveitsile, et nood annaksid kuus eskadrilli hävituslennukid, kaks nii Soomest kui ka Rootsist, ning üks nii Austriast kui ka Šveitsist, ning viiksid need Ukrainasse või selle naaberriikidesse. Samamoodi tuleks neljalt neutraalselt riigilt küsida kergelt relvastatud võitlusrühmi aitamaks humanitaarsed ettevõtmisi maal. Mida varem seda tehakse, seda kiiremini võime meie, eurooplased, saada välja sellest hirmsast katastroofist.