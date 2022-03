ARVAMUS ⟩ Stuart Kauffman: Putini peatab ainult teras

NATO ees seisev keskne strateegiline küsimus on Venemaa vägede rünnaku nõrgestamine või peatamine ilma seejuures kolmandat maailmasõda – eskaleeruvat tuumaholokausti käivitamata. Ja miljoneid oma hävitatud kodudest ümberasunud inimesi saab aidata. Võib-olla on võimalik rahu üle läbi rääkida, olgu tegemist sõjakurjategijaga või mitte. Seistes silmitsi massiivse tuumaprobleemiga, on NATO otsustanud olla ettevaatlik: anda Ukrainale üha võimsamaid kaitseotstarbelisi relvi – ainult. Suurendatakse survet Venemaale ja Putinile järjest karmimate majandussanktsioonidega.

Putin, nagu Hitlergi, on öelnud ja kirjutanud, mida ta tahab teha. Hitler tegi selle selgeks vanglas kirjutatud Mein Kampfis. Lebensraum idas. Pärast Poolat 1939. aasta septembris järgnes kummaline sõda, kui ülejäänud lääs ei uskunud Hitlerit. Siis tuli rünnak läbi Ardennide, mis läks Maginot' liinist mööda ja aasta hiljem Barbarossa – lebensraum idas. Putin, kes loodab olla uus Peeter I, kujutab endale ette Venemaa läänetiiva taastamist: Eesti, Läti, Leedu, Poola, Ukraina, Slovakkia, Ungari, Moldaavia, Rumeenia. Soome? Isegi Rootsi? Putin on selgelt öelnud, mida ta tahab teha. Me peaksime teda uskuma. Ta teeb seda, kui suudab. Me kõhkleme Ukrainas, kes ei ole NATO liige: tuuma-Armageddon. Kas kallaletungi algatamine Eestile peaks panema Putini kartma? Nii Eesti kui ka Ukraina idaosas elavad venekeelsed inimesed.