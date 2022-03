ARVAMUS ⟩ Olev Remsu: Hiina üksindus

Kui vaatleme USAd ja Venemaad, on need kaks riiki aina kuulunud mingitesse liitudesse, koguni neid moodustanud, Nõukogude Liit on kaasanud liikmeid sunniviisiliselt, tänapäeva Venemaa peibutustega. Liidud on tugevdanud moodustajate võimsust ja mõju maailmas. Liite tekitas kunagine maailmavalitseja Briti impeeriumgi ning enamik riike on ikka mingite liitude koosseisu kuulunud, tahtnud kuuluda. Võime ajaloos minna Roomani välja, ikka näeme liite. Ainult Rooma oli üksinda ja sedasama on ka Hiina, seal valitseb üksiolemise paradigma, mida on eurooplasel ehk raske mõista. Keisririigist sai vabariik, vabariigist rahvavabariik, vaheldus ühiskonnakord, orjanduse ja feodalismi asemele tuli kapitalism, kapitalism muutus sotsialismiks, ent Hiina on ikka olnud omaette. Ja seda põhimõtteliselt, jäädavalt ning uhkelt. Ilmselt lähtub see taevapoegade kontseptsioonist, sest mis asja on taevapoegadel maapoegadega?