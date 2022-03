RAHVASTIK ⟩ Lea Danilson-Järg: kuni su küla veel elab...

Üleriigilise asustuse säilimise ja tõhusa regionaalpoliitika vajalikkusest on Eestis ikka räägitud, kuid märkimisväärset edu seni saavutatud pole. Väljaspool suuremaid keskusi jääb inimesi aina vähemaks, vaatamata sellele, et koroonapandeemia tõttu on nii mõnegi pere maakodust päriskodu saanud.