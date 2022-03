ARVAMUS ⟩ Aimar Ventsel: Kesk-Aasia ja vannitoru efekt

Igaüks meist on vannis käinud. Kui pärast kümblemist vanni väljavoolutoru eest kork ära võtta, siis tekib allapoole suunatud koonusekujuline veekeeris, mis viib torust alla nii vee, seebivahu kui ka kõik mustuse, mis vees on. Just sellise spiraalse veevoo sarnane on olukord Kesk-Aasias. Nimelt kardetakse seal, et torust alla minnes tõmbab Venemaa Kesk-Aasia kaasa, kirjutab etnoloog ja kolumnist Aimar Ventsel.