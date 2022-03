ARVAMUS ⟩ Urmas Salo: Putin jätkab Ukrainas hävitussõda

Putin alahindas Ukraina riiki ja selle armeed, sest põlgab ukrainlasi, ning ülehindas oma relvajõude. Tundub, et diktaator elab oma ja vene propagandistide väljamõeldud maailmas, kus Venemaa on superriik, millel on maailma võitlusvõimelisemad relvajõud. Kuid viimaste aastakümnete sõjad on näidanud, et isegi kõige moodsamate relvade abil ei ole võimalik umbes 40- miljonilise elanikkonnaga riiki alistada, kui selle rahvas tahab elada iseseisvalt.