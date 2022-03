Ukraina võit

1. Lennukeelutsooni sisseseadmine Ukraina kohal NATO riikide poolt. Juba selle pidevalt korrutatav välistamine on viga. Õhu ülekaalu vajab Ukraina eluliselt. NATO riigijuhtide eituste tulemus on olnud vahetult prognoositav: pommitamine on läinud intensiivsemaks. Venemaa ei pelga ka Lääne-Ukraina pommitamist, et raskendada lääne poolt abi liikumist. Jutt, et see eskaleerib sündmusi, on arusaamatu. Just eskaleerimisega ongi võimalik agressorit taltsutada. Eskaleerimise hirmus ei julenud lääneriigid kehtestada Venemaale paraku isegi ennetavaid sanktsioone. Kõneletakse punastest joontest, mille puhul seda ikkagi otsekui võiks kasutada (tuumarelva kasutamine Ukrainas, keemiarelv), kuid paraku ollakse ka siis silmitsi sama kõhklusega. Selline kõhklus murendab ka NATO ühise heidutushoiaku usutavust.