ARVAMUS ⟩ Marcus Ehasoo: kas vaatamegi Ukrainas toimuvat pealt?

On 26. veebruar. 30 000 eestimaalast on kogunenud Vabaduse väljakule, et mõista hukka sõjategevus Ukrainas ning toetada neid kangelasi, kes on valmis oma riigi eest sõtta minema ja vajadusel elu ohverdama. Nägime, et saame kodanikena üksteisele loota ja ka uhked olla: ei läinud päevagi, kui pandi püsti annetusliinid ja kogumiskohad, panustati nii aega kui ka raha. Kõik ühel eesmärgil: näidata üles jäägitut toetust Ukrainale ja aidata niivõrd, kuivõrd see on ühe rahva võimuses. Vast kõige paremini kirjeldab seda ühtsustunnet ka kõige mehisemate ja vaoshoitumate kommentaar sellest, kuidas vägisi tuleb pisar silma. Ja see ongi loomulik: ühest küljest näeme 21. sajandi räigeimaid sündmusi, teisalt oleme ühtsemad kui viimased 30 aastat.