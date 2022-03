ARVAMUS ⟩ Jevgeni Krištafovitš ja Pärtel-Peeter Pere: aitab kolmekümneaastasest paigal tammumisest

Venemaa tungis kallale demokraatlikule ja rahus elavale Ukrainale. Eestisse saabuvad põgenikud. Ajad on pingelised, naaberriik õhutab sõda ega jää Ukrainas peatuma. Riigis annab juba aastaid tooni jutt impeeriumist. Meie peame säilitama külma närvi ja hoidma kokku. Kuidas teha seda ühiskonnas, milles on kaks ühiskonda: eesti- ja venekeelne? Meil on mõned ettepanekud.

Alustuseks, meenutagem. Putini algatatud sõda on tapnud üle saja lapse. Nad surevad kuulide kätte autodes, kui perekonnad põgenevad mööda maanteed. Nad surevad tänaval, kus nad jooksevad Vene sõdurite eest. Isegi toaseinad ei kaitse kuulide ega mürskude eest. Väidetavalt pole see kõik tõsi, vaid lääne propaganda, väljamõeldis, või kui ka on sõda, siis on see ukrainlaste endi süü. Kes loeb ja räägib sõjast eri maade väljaannete ja rahvusringhäälingu põhjal, kes räägib Venemaa valitsuse jutupunkte. Kus on selle kõige keskel vene emakeelega poliitikud? Kus on nende seast enim hääli saanud avaliku elu tegelased?