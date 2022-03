Bulgaariast pärit politoloog Ivan Krastev ütles ajakirjale Der Spiegel antud intervjuus: «Üks mu sõber töötab ühes suuremas ärikõrgkoolis. Ütlesin talle: kõik, mida sa õpetad, on kasutu. Sama kasutu kui sotsialismi õpetamine 1990. aastal. Globaliseerumise ja vabakaubanduse maailm, milles majandust huvitas ainult kasumirida, mitte poliitika, saab läbi. Me ei tea, mis juhtub Venemaal pärast Putinit või Euroopas, kes on praegu avastanud ennast romantilisest faasist. Aga me ei tohiks teha sama viga, mida 1989. aastal. Tollal arvasime, et ida muutub dramaatiliselt, aga mitte lääs. Nüüd muutub Venemaa dramaatiliselt. Aga ka meie.»