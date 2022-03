Venemaa majanduse sõltuvuse tõttu fossiilkütuste ekspordist leiab suur hulk majandusasjatundjaid, et riigil tuleks see rahakraan kinni keerata, mis piiraks võimalusi rahastada sõda Ukrainas. See tekitab aga muidugi küsimuse, milline oleks sanktsioonide mõju ülejäänud maailmale ja eeskätt Euroopale.