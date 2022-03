ARVAMUS ⟩ Johann-Christian Põder: patriarh Kirill kui Putini «riigipiiskop Müller»

Viimastel nädalatel on ajakirjanduses tihti võrreldud Putinit ja Hitlerit. Vladimir Putinit on korduvalt nimetatud «meie aja Hitleriks». Ehk on nii mõnigi näinud meemi, milles sulanduvad kokku Putini ja Hitleri portree, või teemaviidet #PutinHitler. Selle kõrval on sama võrdlust kasutanud ka paljud viljakad ajaloolased. Nii osutas näiteks briti sõjaajaloolane Robert Lyman oma kirjutises tervele hulgale õõvastavatele paralleelidele Putini ja Hitleri vahel (The Mirror, 24.02.2022), sama tegi kuulus Saksa ajaloolane Heinrich August Winkler, kes rõhutas siiski ka erinevusi (Die Zeit, 12.03.2022).