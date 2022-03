ARVAMUS ⟩ Andres Kraas: tühistame Vene kodanike hääleõiguse kohalikel valimistel

Kui tundsin huvi, kuidas see tema rahakotile on mõjunud, sain vastuseks, et sanktsioonid teda ei puuduta, sest ta polevat nii rumal, et oma raha Venemaa pangas hoiab, kuna neid ei saa usaldada. Kui tema väidetes peituvale ilmselgele vastuolule tähelepanu juhtisin, kordas vanamees nagu masin: Putin on kangelane ja kõik. Kui see vene onu kuulis, et olen Eestist, teatas ta veendunult, et lähiajal lööb Vladimir Vladimirovitš sealtki fašistid välja. Kui küsisin, kust ta seda nii täpselt teab, sain vastuseks, et tema naise sugulased, Venemaa kodanikud, elavad Tallinnas ning seal olevat Ühtse Venemaa pooldajad juba ammu võimul. Lisaks väitis ta, et Tallinna linnapeal olevat samasugune must vöö taekwando’s nagu Putinilgi. Kui mainisin, et mõne päeva eest võttis Maailma Taekwando Föderatsioon selle vöö Putinilt Ukrainale kallale tungimise pärast ära, sain vastuseks, et see on lääne propaganda järjekordne vale.