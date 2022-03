PÄEVAKOMMENTAAR ⟩ Priit Hõbemägi: lõpetame eesti koolides massilise vene keele õpetamise!

Mida aeg edasi, seda arusaamatum tundub mulle vene keele jätkuv õpetamine suures osas eesti õppekeelega koolides. Igapäevane reaalsus, millest võib rääkida enamik lapsevanemaid, kellega olen suhelnud, on see, et hoolimata pusimisest lapsed vene keelt ära ei õpi. Vähe sellest, ka üsna elementaarne vene keele oskus ei hakka külge. Mingit eelarvamust mul vene keele osas ei ole, sest olen õppinud Tartu Riiklikus Ülikoolis vene keele ja kirjanduse erialal.