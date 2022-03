ARVAMUS ⟩ Jaanus Rahumägi: rahasüst luuresse säästab elusid

Me ei saa uues olukorras sellesse enam ükskõikselt suhtuda, sest sõjaolukorras maksab see kätte. On haiglaselt ebanormaalne, et 9. mail soovitatakse meie sõduritel erariietes kasarmusse lonkida, et nelkidega massi mitte närvi ajada. Sama ebanormaalne on see, et me teadlikult tsenseerime end, kui venelastega tuleb jutuks küüditamine ja okupatsioon. On palju muidki sovetihirme, mille isetekkelisele levikule tuleb otsustavalt lõpp teha. Nüüd on Vene riigi mask langenud ja ainult selge silmavaade annab meile kindluse tuleviku suhtes.