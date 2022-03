ARVAMUS ⟩ Olle Koop: mida maailm sellest sõjast õppida võiks?

Vaataks korra otsa kõigi inimeste õiglustundele. Mulle tundub, et tegemist on selgelt Teise maailmasõja jätkuga. Mitte sellepärast, et see oleks uuesti alanud, vaid sellepärast, et tegelikult suure osa maailma jaoks oli Teine maailmasõda lõpetamata. Kui Hitler ja tema kuritegelik seltskond leidis karistuse ja mõisteti totaalselt hukka, siis ülejäänud sõjakuriteod, võitjate poole sõjakuriteod, jäid aga uurimata, maeti «rahu(!) huvides» maha ning unustati ära. Sellise teguviisi tõttu jäid karistamata Stalini ja Punaarmee kuriteod, ning see oli neile justkui indulgentsiks ja kinnituseks, et kui võidad, ei ole vahet, mis sa enne sõda või sõja käigus teed.