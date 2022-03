ARVAMUS ⟩ Sofia Kostytska: ärge jätke meid üksi, ärge lubage Kirkorovi Tallinna

Veel kuu aega tagasi elasin mina ja enamik ukrainlasi oma tavalist elu. Meil olid plaanid, lootused ja unistused. Nüüd on meil uus ja kohutav reaalsus. Sõda tähendab, et meie ainsaks plaaniks, lootuseks ja unistuseks on ellu jääda, nii inimeste kui riigina. Meie linnad muutuvad varemeteks, lugematud ukrainlased kaotavad kodud, oma lähedased, ja mis veelgi hullem – oma elu. Minu armastatud Kiiev on hävimisohus, nii paljud Ukraina linnad on juba maatasa tehtud. Ma ei mäleta, millal ma viimati öösel magasin, ilma et oleksin pommitamise või plahvatuste tõttu üles ärgates iga kord mõelnud: «Kas see ongi kõik? Kas ma suren nüüd?». Putini Venemaa hävitab minu riiki. Kuid Putin ei ole üksi.