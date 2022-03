NÄDALAKOMMENTAAR ⟩ Martin Ehala: ei tohi uinuda, kuni koletis me kõrval veel hingab

Sõnavabadus on üks vaba ühiskonna alustalasid. See ei ole üksnes küsimus sellest, kas inimene saab avaldada vabalt oma mõtteid ja veendumusi. Sõnavabadus on vajalik, et ühiskond ei läheks sohu ja rappa, et ei langeks mingi ulma või ideaali kütkesse ega hakkaks seda ilma tingimusteta uskuma. Alati peab olema neid, kes juhivad tähelepanu võimalikele ohtudele, isegi siis, kui kõigile tundub, et valitud tee on õige ja hea, kirjutab arvamustoimetuse juht Martin Ehala.