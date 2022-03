See sisaldas endas traditsioonilist NATO tippkohtumist, mis korraldatakse pärast USA valimisi uuele «põhiaktsionäri» liidrile alliansi tutvustamiseks, ning kokkusaamist ELi juhtkonnaga.

Enne mullust Brüsselit käis Biden veel Cornwallis G7 tippkohtumisel ja pärast seda Genfis Vladimir Putinile silma vaatamas. Toona usuti, et Putin viis paar kuud varem suure hulga vägesid Ukraina piiridele just selleks, et Bidenilt kokkusaamine välja pressida.