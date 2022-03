ARVAMUS ⟩ Valdur Mikita: kuri geenius seisab alati sammu võrra ees

Raamatus “100 Kolumbuse muna” on üks matemaatiline trikimäng, kumb jõuab enne 100-ni. Mängijad ütlevad vaheldumisi arve, mis võivad olla kuni 10 võrra suuremad eelnevast. Võidab see, kes saab esimesena hõigata arvu 100. Trikk seisneb selles, et võidab mängija, kes saab esimesena öelda arvu 89, enne seda aga tuleks esimesena öelda 78, 67, 56, 45, 34, 23, 12 ja 1. Olles selle triki selgeks õppinud, nautisin aastaid koolikaaslaste imestust (või viha – kuidas juhtus), keda selline “geniaalsus” rabas. Paneme nüüd numbrite asemele sõnad Krimm, Donetsk, Luhansk, lend MH-17, Nemtsov, Skripal, Navalnõi... Kui läänemaailm viimaks taipas, et see mäng viib otse põrgusse, oli juba hilja.