Peaks olema ikka väga selge, et meil tuleb valmistuda rasketeks aegadeks, mitte aga loota, et kui teha hiigelinvesteeringuid, mis eeldavad pikka majanduskasvu, siis need investeeringud tagavad selle. See on hullumeelne soovmõtlemine, industriaalmaagia kõige hullemal kombel.