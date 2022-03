ARVAMUS ⟩ Priit Põiklik: Kremli troll võib kõrvulukustavalt vaikida

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart kurtis ühes intervjuus, et talle ei meeldi, et inimeste meelsust praegu justkui «testitakse» ja enne rahule ei jäeta, kui oled öelnud konkreetselt, kas oled Ukraina poolt ja kas pead Putini agressiooni naabri vastu sõjaks. On mõistetav, et paljud inimesed on keerulises olukorras ja mitte ainult oma südametunnistuse ees. Pruugib vaadata Narva ja Tallinna või ka pealinna linnaosade kodulehti, eriti just seda, millised uudised on nende eesti- ja millised venekeelsetel versioonidel.