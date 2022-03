Eesti looduskaitse korraldus on muutunud aja jooksul nii keeruliseks, et tavakodanik selles enam ei orienteeru. Püüdke alustuseks vastata küsimusele, mis teeb rahvuspargist rahvuspargi ja mille poolest erineb see looduskaitsealast. Või mis vahe on looduspargil ja maastikukaitsealal? Õige vastus viimasele küsimusele on, et vahet polegi, osa maastikukaitsealasid nimetatakse loodusparkideks seetõttu, et keskkonnaministeeriumi kunagine kantsler nõnda soovis.