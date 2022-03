KESKKOND ⟩ Juhan Javoiš: diktaatorid ei kao iseenesest

Ukraina sõjas on nüüdseks tapetud kümneid väikelapsi, sadu tsiviilisikuid, tuhandeid sõdureid. Ning igal aastal hävitab inimese plahvatuslik ekspansioon maailma loodusest kümneid tuhandeid looma- ja taimeliike. Paneme tähele – mitte isendeid – vaid terveid liike, täies tükis, kogu oma miljonite aastate pikkuse püsimajäämise võitluse ajalooga. Kümneid tuhandeid. Igal aastal. Elame pretsedenditult pompoossete tapatalgute ajastus. Ja mõrtsukas (et mitte kasutada eufemisme) ei ole naaber, vaid meie ise.

See võib tunduda kohatu ja ebaviisakas võrdlus. Ainult et kumba pidi. Juba näeme, kuidas Ukraina sõda kaotab päev-päevalt «uudisväärtust», juba õhkavad raadiosaatejuhid toreda päikeselise kevade üle (midagi positiivset peab ometi leidma!) ja kiidavad kordaläinud «spordipidu» Otepääl (näide tänahommikusest Vikerraadiost).

Erinevalt inimestest ei hävi liigid suurte raketipaukude saatel. Mida ohustatum liik, seda vaiksemalt ja märkamatumalt ta kaob. Võiks arvata, et oot-oot, praegu on inimese areng Maal tõepoolest sellises piinlikus faasis, aga peame veel natuke vastu, hoiame veel veidi pead liiva all peidus – üsna samamoodi nagu praegu NATO lipsukandjad – ja varsti tulevad uued «rohelised» tehnoloogiad ning see jõhker faas triivib kuidagi iseenesest ajalukku.