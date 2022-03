PUUSALT ⟩ Dr Viktor Vassiljev: uskumatu käkk nende Poola sõjalennukitega

Et Ukraina kindral sosistab vaikselt Poola ja USA omaga, vaikselt kantakse mingi hulk lahingukorras lennumasinaid vanarauaks ja leitakse kuskilt vangimajast keskmise kaliibriga korruptant, kes laadungi läbi Krokodillisaarte ära vormistab. Öösel värvitakse üle ja hommikul on õhulahingus koos teistega. Kes neid nii väga lugenud on, seda enam, et täpne arv ju sõjasaladus. Kogu kulu on vanaraua hind ja kõnesolevale korruptandile aastakene enne tähtaega vabanemist.