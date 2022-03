ARVAMUS ⟩ Aleksei Jašin: Ukraina lastele sobib kõige paremini keelekümblus

Paistab, et põletavaim teema paljude Eesti haridusjuhtide päevakorras on praeguses olukorras tuhanded Ukrainast põgenenud lapsed ja noored, kellel on õigus saada haridust meie koolides. Osa neist on juba kooli asunud ning meie riigi haridusperel puudub aeg, et pidada sisulist arutelu, mis kujul ja formaadis peaks neid lapsi õpetama.