ARVAMUS ⟩ Villu Kõve ja Mait Laaring: põhiseadust ja Euroopa Liidu õigust tuleks vaadata partnerite, mitte rivaalidena

Selle otsuse tähenduse mõistmiseks tuleks alustada veidi kaugemalt. Eesti ühinemine Euroopa Liiduga tõi muude EL-i ja Eesti õiguse seostamise küsimuste kõrval tähelepanu alla ka EL-i õiguse ja Eesti põhiseaduse vahekorra. Kuna põhiseadus on meie riigi alusakt ja Eesti kuulumine EL-i on lubatud üksnes seni, kuni see vastab põhiseaduse aluspõhimõtetele, siis on tegemist ühega Eesti õiguskorra tuumikküsimustest. Samuti on selge, et EL-iga liitumisel oli vältimatu loovutada osa riigi suveräänsest otsustuspädevusest EL-ile ning see ei saanud jätta muu Eesti õiguse kõrval mõjutamata ka põhiseaduse toime- ja mõjuala.