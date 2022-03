ARVAMUS ⟩ Andrei Kuzitškin: Vene maailm Putiniga ja ilma

Euroopas sõja vallandanud Putini koletu vea üks peamisi tagajärgi on löök Russki miri ehk Vene maailma pihta. Vene maailm on mitmetahuline nähtus, millel on kolm koostisosa. Need on kultuuriline, keeleline ja usuline ühisosa, mida jagavad väljaspool Venemaad asuvad venekeelsed diasporaad. 2000ndate alguses hakkas Kreml «Vene maailma» aktiivselt kasutama oma välispoliitilise doktriinina. Võttes kursi Vene impeerium 3.0 taastamisele, soovis Vladimir Putin anda Venemaale tagasi ülemaailmse mõjuga geopoliitilise keskuse staatuse.