JUHTKIRI ⟩ Peata metsaline!

Eriti kui poliitikute hirm tuumarünnaku ja kolmanda maailmasõja ees on suurem kui valmisolek kaitsta süütuna surmasuhu paisatud inimesi. Kusjuures metsalise bravuur just sel hirmul põhinebki.

Riigikogu võttis esmaspäeval ­vastu pöördumise Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide, USA Kongressi ja teiste riikide parlamentide poole üleskutsega kehtestada Ukraina kohal lennukeelutsoon, et vältida edasisi tsiviilohvreid.

Samuti kutsutakse avalduses «kõikehõlmavale kaubandusembargole», mis takistaks agressorriikide ­Venemaa ja Valgevene võimalusi sõda jätkata. Selge sõnum väärib kiitust.

Tänases Postimehes selgitab riigi­kogu liige Mihhail Lotman, et Eesti suurim ressurss Ukraina abistamisel on meie hääl NATOs ja Euroopa Liidus. Kui me seda ei kasuta, jääb üha enamate inimeste surm ka meie hingele.

Pole võimalik, et riigijuhtide või näiteks NATO kaitseministrite kohtumistel kaaluvad «muud argumendid» alatasa üles vajaduse kaitsta inimelusid. Aga just lääne põnnamise tõttu on Venemaa president saanud pikka aega oma agressiivset ja inimvaenulikku poliitikat ellu viia.

Praegu on lahti võimaluste aken, et viia stalinismi ja putinismi kuriteod oma loogilise Nürnbergini. Vastasel juhul jäävad need korduma.

Nüüd paistab kogu ­läänemaailma lootus põhinevat sellel, et äkki ­suudab Ukraina madala moraaliga Vene väed ja nende sõjavarud välja kurnata ning siis läheb kõik üle.

Mis saab üle minna senikaua, kui Vladimir Putin on võimul? Jah, vahe­rahu on väga vaja inimelude säilitamiseks, aga ühtegi Kremli ­praeguse juhtkonnaga tehtud kokkulepet ei saa usaldada. Paremal juhul kehtib kokku­lepe siis, kui Putinil ­puuduvad ressursid rünnata või survestada. Kui need ressursid tekivad, algab uus sõda.

Sellepärast on ülioluline, et lääne sanktsioonid, mis hakkavad oma tõelist mõju näitama kahe või kolme kuu pärast, ei lõpeks mõnes ebamäärases vaherahujaamas, vaid kestaksid seni, kuni sõjakurjategijad enam Kremlis võimul ei ole. Lisaks tuleb kehtestada sanktsioonid Vene gaasi- ja naftaekspordile.

Kuna Ukraina kaitseb Euroopat, siis tuleb ka meil Ukrainat kaitsta. Ja mitte ainult sümboolsete vahenditega ja südametunnistuse rahustamiseks, vaid jõuliselt.

Praegu on lahti võimaluste aken, et viia stalinismi ja putinismi kuriteod oma loogilise Nürnbergini. Vastasel juhul jäävad need korduma.

Tänases lehes ütlevad Eestist rindele minevad ukrainlased, et nemad ei karda ega saa aru, miks Euroopa seda koletist kardab. Lähevad ka inimesed, kelle juured on venekeelses Harkivis.

Putini nn denatsifitseerimine on argumentatsioonilt lamemaalus, aga teostuselt inimsusvastane kuritegu. Seda näitab ka vene emakeelega inimeste pommitamine Hersonis, Harkivis ja mujal, ning on vaid aja küsimus, millal see ideoloogiline kaardimaja valdava osa venelaste jaoks kokku kukub.