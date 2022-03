RAHVASTIK ⟩ Lea Danilson-Järg: võrdsusideoloogia siirded Eesti perepoliitikas

Eesti perepoliitikas on kujunenud kokkuleppeks, et midagi olemasolevat ära ei võeta, et laste arvelt ei kärbita. Sündimus on Eestis niigi madal ning perede kindlustunde vähenemine võiks olukorda vaid halvendada. Üldjoontes on selline kokkulepe seni pidanud, isegi keerulisematel aegadel. Hiljutised sündmused teevad siiski murelikuks. Alles see oli, kui riigieelarve tasakaalu püüti leida huvihariduse toetust kärpides. Palju poleemikat tekitas miinimumelatise vähendamine ligi 100 euro võrra selle aasta algusest. Järgmisest kuust on aga oodata veel ühte muret tekitavat muudatust, mis puudutab lapsepuhkust.