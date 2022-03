Kuna olen ühe lapse kasvatanud nn vana lapsepuhkuse korra alusel, paneb uus süsteem imestusest pead vangutama. Meie peres, ja kindlasti ka paljudes teistes peredes, on lapsepuhkust kasutatud ikka pere- ja tööelu paremaks ühildamiseks. Enamasti võetakse neid päevi välja suvel või koolivaheaegadel, et hoida lasteaia puhkuseperioodil pisipõnni kodus või veeta suurema lapsega rohkem aega. Oleme neid päevi kasutanud ka ettenägematuteks juhtudeks, üksikute haiguspäevade puhul või abistajana lastega ekskursioonile kaasa sõitmiseks. Iga päev on olnud arvel, iga päev on oluline.