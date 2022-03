Juba muudatuste vastuvõtmise ajal 2018. aastal nägin riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmena, et siin on probleem. Teame, et Eestis on abielude lahutamise arv suur ning ka vabas suhtes elavad paarid lähevad tihti lahku. Isegi kui riigijuhid tahaksid aidata seadusega kaasa sellele, et kõik vanemad hoolitseksid oma laste eest võrdses mahus ja jagaksid omavahel laste kasvatamise koormust, siis elu keerdkäikudest tulenevalt see sageli nii ei ole ega hakka ka paljudel juhtudel olema. Ega siis muidu riik teise käega looks rongavanemate eest elatise maksmise süsteeme jms.