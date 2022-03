PÄEVAKOMMENTAAR ⟩ Erkki Bahovski: ettevaatust, Vene telekanalid!

Ilus lugu ja meiegi sotsiaalmeedias jagati seda jahmatavat uudistevideot päris palju. Kuid juba selle ilmumise õhtul hakati ühismeedias kahtlema video tõepärasuses. Eilegi leidus ühismeedias päris autoriteetseid eksperte (mitte segi ajada end kümne minutiga eksperdiks guugeldanutega), kelle arvates ei saa Vene telekanalites uskuda mitte midagi, sest seal polevat midagi juhuslikku. Kogu lugu olevat konstrueeritud selleks, et tõmmata lääne avalikkuse tähelepanu ära Ukrainale langevast pommirahest ja näidata, et ka Venemaal on vaba meedia ja sõjavastane opositsioon. Ilmselt toob Ovsjannikova edasine saatus mingi selguse.

Kahtlus tundub olevat õigustatud, kui arvestada, et nüüdne Venemaa on suuresti juhitud kagebiitide poolt. Viimased aga treenisid end aastaid, et inimestega manipuleerida.

Nõukogude Liidu ajal ses riigis töötanud ameerika ajakirjanik David Satter meenutab oma eesti keeleski ilmunud raamatus «Meeletuse ajastu. Nõukogude Liidu allakäik ja langus», kuidas ta saabus Eestisse kohtuma siinsete dissidentidega. Ainult et… nood dissidendid oli saatnud KGB.

Mis aga puudutab väidetavaid repressioone võimude poolt, siis tasub meenutada natse. 20. juunil 1941 ehk siis kaks päeva enne Natsi-Saksamaa kallaletungi Nõukogude Liidule kirjutas natside propagandaminister Joseph Goebbels artikli Völkischer Beobachteris pealkirjaga «Kreeta kui mudel», millest võis järeldada, et Kreeta invasioon oli eeskujuks natside kohesele invasioonile Ühendkuningriiki. Selle peale konfiskeeris armee Völkischer Beobachteri tiraaži, jättes mulje, nagu oleks Goebbels kogemata välja lobisenud natside plaani Ühendkuningriiki rünnata. Nagu teame, ründas Saksamaa kahe päeva pärast hoopis Nõukogude Liitu ja kogu lugu oli vaid pettus.