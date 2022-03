ARVAMUS ⟩ Mihhail Lotman: ukrainlaste elud ohverdatakse meie otsustamatuse eest

Ukrainlased paluvad: sulgege taevas Venemaa õhujõududele. Kui käisime möödunud nädalal Lvivis, korrutasid kõik sealsed poliitikud ja administratsioonitegelased, et lennukeelutsooni väljakuulutamine Ukraina kohal on nende jaoks kõige olulisem. Venemaa maavägede moraal on madal ning nendega saavad ukrainlased hakkama, kuid surm tuleb taevast. Lvivi oblasti kuberner andis meile üle pika nimekirja sellest, mida Ukraina vajab, kuid rõhutas: kõik see on võrreldes taeva sulgemisega kolmanda või isegi neljandajärguline.